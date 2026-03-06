Last-Minute Sieg: Valverde rettet Real bei Celta Vigo

Dank einem späten Tor von Federico Valverde hat Real Madrid den nächsten Punkteverlust in der spanischen Liga gerade noch abgewendet.

Der Uruguayer traf beim 2:1 bei Celta Vigo am Freitagabend in der 94. Minute entscheidend. David Alaba fehlte bei Real aufgrund einer Wadenblessur. In der Tabelle liegen die Madrilenen nun vorerst einen Zähler hinter dem FC Barcelona, der am Samstagabend in Bilbao im Einsatz ist.

Aurelien Tchouameni (11.) brachte Real früh voran, Borja Iglesias (25.) glich für die Galicier aber nur wenig später aus. Valverdes abgefälschter Schuss ließ die Elf von Trainer Alvaro Arbeloa schließlich noch jubeln.

(APA)/Bild: Imago