Last-Minute-Tor! Davies rettet Bayern gegen Celtic

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat das Achtelfinale der Champions League erreicht.

Der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany reichte ein 1:1 (0:0) gegen Celtic Glasgow, um im Playoff-Rückspiel das Ticket für die Runde der letzten acht zu lösen.

Der Ex-Rapidler Nicolas Kühn (63.) brachte Celtic am Dienstagabend vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena in Führung. Alphonso Davies (90.+4) bewahrte die Gastgeber in der Nachspielzeit vor einer Verlängerung. Das Hinspiel in Glasgow hatten die ambitionierten Münchner 2:1 gewonnen.

Bei der Auslosung am Freitag (12.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon entscheidet sich, auf wen Kompanys Team in der Runde der letzten 16 trifft. Die beiden möglichen Gegner sind der deutsche Meister Bayer Leverkusen und der spanische Topklub Atlético Madrid.

Die Tore im VIDEO:

0:1 Nicolas Kühn (63.)

1:1 Alphonso Davies (90+4.)

