Leihe zu Traditionsverein? ter Stegen vor erneutem Barca-Abgang

Der 44-malige deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen wird das nächste Kapitel nach seiner sportlichen Leidenszeit wohl bei Ajax Amsterdam bestreiten.

Der langjährige Keeper des FC Barcelona steht kurz vor dem Abschluss eines einjährigen Leihgeschäfts beim Topklub der Eredivisie, dies berichtete am Donnerstag die spanische Sportzeitung AS.

In der niederländischen Hauptstadt trifft ter Stegen erneut auf den Spanier Míchel, Anfang des Jahres hatten beide noch in der spanischen La Liga beim FC Girona zusammengearbeitet. Dem katalanischen Nachbarn und ihrem Trainer Míchel schloss sich der 44-malige DFB-Nationalspieler für eine Leihgeschäft im Januar an, um Spielpraxis für die erhoffte WM-Teilnahme zu sammeln. Nach nur zwei Spielen verletzte sich ter Stegen aber schwer am Oberschenkel.

ter Stegen würde auf Ex-Trainer treffen

Míchel, der die Katalanen im Sommer 2021 übernommen hatte und dort lange Zeit Erfolgsgarant war, wurde nach dem sportlichen Abstieg am Saisonende entlassen. Wenige Tage später folgte der Wechsel zu Ajax.

In Barcelona besitzt ter Stegen noch einen Vertrag bis 2028, die Katalanen planen aber schon länger nicht mehr mit ihm. Bereits vor seiner Leihe nach Girona war der frühere Gladbacher aufgrund einer Rückenverletzung fast die gesamte Hinrunde in Barcelona außen vor gewesen. Davor hatte ihn ein Patellasehnenriss über ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt.