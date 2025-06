Leihspieler, Kiteishvili & Wüthrich-Nachfolge: Parensen gibt Kader-Update

Nach dem zweiten Meistertitel in Folge befindet sich Sturm Graz auch in diesem Sommer in einem personellen Umbruch. Sportchef Michael Parensen hat im Sky-Interview zum Vorbereitungsstart einige Personalfragen beantwortet.

Auf der Abgangsseite bestätigte Parensen, dass vier Leihspieler die Grazer mit Saisonende verlassen. Lovro Zvonarek wird zum FC Bayern zurückkehren und auch der oft verletzte Fally Mayulu wird nicht weiterverpflichtet. Der ehemalige Rapid-Angreifer wird nach England zu Bristol City zurückkehren, wie Parensen knapp bestätigte: „Beide Leihen enden.“

Ebenfalls Geschichte als Spieler des SK Sturm sind Youngster Malick Yalcouye und Goalie Kjell Scherpen, die beide von Brighton ausgeliehen waren: „Auch bei ihnen laufen die Leihen aus, beide kehren zu ihrem Stammverein zurück.“

Ein Leih-Duo kehrt zurück – zumindest vorerst

Auch auf der Zugangsseite wird Sturm mit Szymon Włodarczyk und Bryan Teixeira zwei zuletzt verliehene Profis zurück im Training begrüßen. Die beiden Offensivspieler befinden sich laut Parensen „aktuell noch im Urlaub. Wir planen sie aktuell ein ab der kommenden Woche.“

Große Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib dürfen sich Włodarczyk und Teixeira aber nicht machen. „Wir sind bemüht, eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden“, ließ Parensen einen möglichen Abgang des Duos durchblicken.

Parensen will Kiteihsvili halten

Ein absoluter Schlüsselspieler der Grazer in der vergangenen Saison war Spielmacher Otar Kiteishvili, um den sich trotz Vertragsverlängerung hartnäckig Abgangsgerüchte rankten.

Parensen machte deutlich, dass die Grazer ihren Topstar halten wollen: „Er hat Vertrag und ich gehe davon aus, dass er auch den gesamten Herbst dabei bleibt. Das ist klar unser Bestreben. Er wurde zwei Jahre in Folge zum besten Spieler der Bundesliga gewählt. Er hat mit seiner Qualität und Mentalität dazu beigetragen, dass Sturm in den letzten beiden Jahren Meister geworden ist. Ein sehr wichtiger Spieler für uns, den wir natürlich versuchen werden, in unseren Reihen zu halten.“

Die Frage, ob für Kiteishvili und auch für Offensivkollege William Böving derzeit konkrete Angebote auf dem Tisch liegen, beantwortete Parensen mit einem klaren „Nein“.

Wüthrich-Nachfolger soll zeitnah kommen

Mit Gregory Wüthrich hat die Grazer im Sommer der Abwehrchef verlassen. Den Verlust des besten Abwehrspielers will Parensen in naher Zukunft mit einem Neuzugang ausgleichen.

„Da haben wir einen Spieler verloren, der in der Vergangenheit ein Teil unserer Achse war. Wir schauen uns um und versuchen dort etwas zu tun. Wir sind überzeugt, dass eine gut funktionierende Achse sehr wichtig für den Erfolg ist. Mit diesem Thema werden wir uns in den kommenden Tagen und Wochen mehr beschäftigen“, erklärte Parensen.

