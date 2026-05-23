Lewandowski mit Abschiedstor – Affengruber bleibt mit Elche erstklassig

Der frühere Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich in seinem letzten Spiel für den FC Barcelona standesgemäß mit einem Tor verabschiedet.

Der 37 Jahre alte Pole, dessen Vertrag ausläuft, traf für den bereits feststehenden spanischen Meister am letzten Spieltag in La Liga beim 1:3 (0:0) beim FC Valencia zur Führung des Teams von Trainer Hansi Flick (60.). Javi Guerra (66.), Luis Rioja (71.) und Guido Rodríguez (90+7.) gaben mit ihren Treffern dem Spiel aber eine Wendung.

Rekordmeister Real Madrid beendete eine höchst durchwachsene Saison beim Abschied von Dani Carvajal, David Alaba und dem erfolglosen Trainer Alvaro Arbeloa zumindest mit einem Erfolgserlebnis. Beim 4:2 (2:1) gegen Athletic Bilbao holten sich unter anderem die Stars Jude Bellingham (41.) und Kylian Mbappé (51.) mit Toren weiteres Selbstvertrauen für ihre WM-Mission mit England beziehungsweise Frankreich. Real war im Titelrennen mit Barca klar unterlegen, mit acht Punkten Rückstand beenden die Königlichen die Saison als Zweiter.

Girona steigt ab – Elche schafft den Klassenerhalt

Nach Real Oviedo stiegen am Samstagabend RCD Mallorca und der FC Girona in die zweite Liga ab. Girona, der Klub, an den sich Nationaltorwart Marc-André ter Stegen im Winter ausleihen ließ und für den er wegen einer schweren Oberschenkelverletzung nur zwei Spiele bestritt, kam im „Endspiel“ gegen den direkten Konkurrenten FC Elche mit ÖFB-Teamspieler David Affengruber nur zu einem 1:1 (1:0). Ein Sieg, und Girona, das in der vergangenen Saison noch in der Champions League gespielt hatte, hätte die Klasse gehalten.

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