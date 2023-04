Rückkehr zum WAC? Liendl: „Habe eine Tendenz“

via

via Sky Sport Austria

Der langjährige Wolfsberg-Profi Michael Liendl könnte bald wieder in der ADMIRAL Bundesliga zu sehen sein: Als Gast-Experte des heutigen WAC-Duells gegen den TSV Hartberg (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) erklärt er, ob dies als Spieler des GAK, als Funktionär des WAC oder in einer gänzlich anderen Funktion geschehen könnte.

„Ich kann mir Vieles vorstellen. In erster Linie muss ich die Entscheidung treffen, ob ich noch ein Jahr dranhänge als aktiver Spieler. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, können wir über andere Dinge sprechen“, lässt sich der Ex-WAC-Kapitän einige Optionen offen. „Natürlich kann ich’s mir vorstellen, beim WAC mitzuhelfen, um wieder dorthin zu kommen, wo wir damals waren.“

Die Entscheidung einer weiteren Saison als aktiver Profi ist allerdings nicht von einem Aufstieg des GAK abhängig: „Es geht nicht um die Liga, es geht um mein Empfinden, meine Motivation. Ich persönlich habe eine Tendenz, aber das ist noch nicht spruchreif.“

Riegler: „Entscheidung liegt bei ihm“

Wolfsbergs Präsident Dietmar Riegler hat Liendl bereits eine Funktion nach Karriereende in Aussicht gestellt: „Natürlich sind wir im Austausch, aber die Entscheidung liegt bei ihm. Ich habe ihm damals zugesagt, dass die Türen für ihn offenstehen. Aber wenn er noch Fußballspielen möchte, dann wird er weiterspielen.“ Danach könnte sich der WAC-Präsident aber in jedem Fall eine langfristige Tätigkeit des 300-fachen Bundesligaprofis vorstellen: „Es gibt bei uns sehr viele Möglichkeiten. Mit ihm kann man sicher sehr weit in die Zukunft blicken.“

(Red.)