Liensberger eröffnet: Die Startliste des Semmering-Slaloms

Hoffnung auf die nächste Heim-Gala nach dem Riesentorlauf-Sieg von Julia Scheib am Semmering: Im Slalom hofft das ÖSV-Team auf ein weiteres Erfolgserlebnis zum Jahresabschluss im alpinen Ski-Weltcup.

Mit Katharina Liensberger eröffnet gleich eine Lokalmatadorin und Ex-Slalom-Weltmeisterin das Rennen (ab 14:15 Uhr). Auf sie folgen mit Lara Colturi und Camille Rast die Nummern zwei und drei der bisherigen Slalom-Saison. Als Vierte geht danach die vierfache Saisonsiegerin Mikaela Shiffrin in den ersten Durchgang.

Acht ÖSV-Starterinnen am Semmering

Am Anfang sowie Ende der zweiten Startgruppe folgen die nächsten österreichischen Läuferinnen: Katharina Truppe startet als Achte, Katharina Huber geht mit Nummer 15 ins Rennen. Als Teil der Top 30 sind zudem Katharina Gallhuber (23) und Franziska Gritsch (30) am Start. Weitere Ski-Austria-Starterinnen sind Leonie Raich (51), Natalie Falch (56) sowie Debütantin Valentina Rings-Wanner (61).

(Red.)

Beitragsbild: Imago.