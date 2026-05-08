Liga-Titelverteidiger Sturm bei Hartberg unter Siegzwang

Titelverteidiger Sturm Graz will beim TSV Hartberg (Sonntag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria!) eine Titel-Vorentscheidung zugunsten des LASK um jeden Preis vermeiden.

Sturm Graz muss wieder einen Weg zum Sieg finden. Die Mannschaft von Fabio Ingolitsch ist zwar seit elf Ligaspielen ungeschlagen, aber in den jüngsten fünf Partien auch sieglos. Ein sechstes Remis könnte schon das Ende der Hoffnungen auf den Meister-Hattrick bedeuten. „Jetzt gilt es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und alles reinzuwerfen“, erklärte Ingolitsch, der personell einige Unklarheiten hat.

Mittelfeldmotor Jon Gorenc Stankovic und Stürmer Seedy Jatta sind erkrankt, Spielmacher Otar Kiteishvili kämpft mit muskulären Problemen. Ob das Trio sowie Belmin Beganovic und Arjan Malic, die in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind, für Sonntag fit werden, wird sich kurzfristig entscheiden.

Sturm-Trainer Ingolitsch rechnet mit „tiefem Block“

Sturm ist gegen Hartberg seit zwölf Spielen ungeschlagen und hat in dieser Saison noch keinen Gegentreffer vom TSV erhalten, stellt sich aber auf eine harte Nuss ein. „Wir wissen genau, was uns am Sonntag in Hartberg erwartet – wir haben diese Woche im Training versucht, wieder neue Lösungen gegen den tiefen Block zu erarbeiten und werden alles daran setzen, Tore zu erzielen“, sagte Ingolitsch.

Das steirische Duell war in dieser Saison bisher stets eine enge Angelegenheit. Zweimal gewann Sturm mit 1:0 (dank eines Eigentors in der 95. Minute bzw. eines Elfmeters), einmal trennte man sich torlos. „Wir hätten uns mindestens einen Sieg und zwei Unentschieden verdient gehabt. Wenn die Jungs Sturm Graz hören und an die drei bisherigen Duelle dieser Saison denken, bekommen alle Bluthochdruck“, meinte Hartberg-Coach Manfred Schmid. Die Hartberger wollen sich im letzten Saisonheimspiel von ihren Fans gebührend verabschieden. „In den bisherigen Saisonduellen haben wir immer gut mitgehalten, aber jetzt wollen wir auch den ersten Dreier gegen Sturm einfahren“, sagte Stürmer Elias Havel.

(APA/Red).

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