Ligainterner Wechsel: Ex-Admira-Sportdirektor mit neuer Aufgabe

Hansa Rostock treibt mitten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Deutschlands die Neubesetzung seiner sportlichen Leitung voran.

Ex-Admira-Sportdirektor Amir Shapourzadeh übernimmt als Direktor Profifußball und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 41-jährige Ex-Profi wird nach dem letzten Pflichtspiel der laufenden Saison offiziell sein Amt antreten. Hansa, Verein von Ex-ÖFB-Teamstürmer Lukas Hinterseer, hatte zuletzt den Vertrag mit Sportdirektor Kristian Walter aufgelöst.

Magath über Shapourzadeh-Trennung bei Admira 2020

Shapourzadeh bringe „aktive Erfahrung als Profi-Fußballer“ und auch „die erforderliche Führungserfahrung“ mit, sagte Jürgen Wehlend, Interimsvorstand bei Hansa. Der einstige Angreifer stand als Spieler zwischen 2004 und 2008 in Rostock unter Vertrag, nach der aktiven Karriere war er in leitenden Positionen bei den Würzburger Kickers, bei der Admira von 2017 bis 2020 und zuletzt beim VfL Osnabrück tätig.

Hansa Rostock kämpft am letzten Spieltag noch um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Das Team belegt als 17. einen direkten Abstiegsplatz, der Rückstand auf den SV Wehen Wiesbaden und den Relegationsrang 16 beträgt einen Punkt. Rostock hat am Sonntag ein Heimspiel gegen den SC Paderborn (ab 15:20 Uhr LIVE auf Sky Sport Bundesliga 3!), Wehen Wiesbaden empfängt zeitgleich den Tabellenführer und Aufsteiger FC St. Pauli.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.