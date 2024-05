Nach Aus bei der Austria: Wimmer Trainerkandidat bei deutschem Traditionsklub

Nach Sky-Informationen ist der am Montag bei Austria Wien entlassene Michael Wimmer ein Kandidat auf die Nachfolge von Friedhelm Funkel beim 1. FC Kaiserslautern.

Wimmer stand bereits Ende des letzten Jahres beim deutschen Zweitligisten hoch im Kurs. Der 43-Jährige begeisterte zu Teilen bei der Austria und zuvor auch beim VfB Stuttgart durch seine positiv emotionale Art und offensive Spielweise. Bereits als Interimstrainer beim VfB Stuttgart hat er bewiesen, dass er eine Mannschaft emotionalisieren und auf die Erfolgsspur führen kann.

Im Dezember entschieden sich die Verantwortlichen beim FCK für Dimitrios Grammozis. Wirklich konkret wurden die Gespräche mit Wimmer damals nicht, weil er noch bei Austria Wien unter Vertrag stand. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wimmer wurde am Montag bei der Austria entlassen, der Weg auf den Betzenberg wäre von dieser Seite aus also frei. Neben Wimmer sind auch noch weitere Kandidaten im Rennen.

Zeichen bei Funkel stehen auf Abschied

Friedhelm Funkel hat seine Mission beim 1. FC Kaiserslautern erfüllt: Am Wochenende haben die Roten Teufel den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga fix gemacht. Zwei Spiele wird der 70-Jährige beim FCK auf jeden Fall noch auf der Bank sitzen: Beim letzten Ligaspiel am kommenden Sonntag und beim großen Saisonhighlight im DFB-Pokalfinale in Berlin.

Wie es danach weiter geht, ist noch offen. Die Zeichen bei Friedhelm Funkel und dem 1. FC Kaiserslautern stehen eher auf Trennung. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Wie alle Beteiligten bereits betont haben, stehen die entscheidenden Gespräche noch an.

Die Verantwortlichen um Vorstand Thomas Hengen und Sportdirektor Enis Hajri sind aber auf die realistische Möglichkeit vorbereitet, dass Funkels Mission bei den Pfälzern nach der Saison endet. Möglicherweise folgt dann Michael Wimmer als neuer Trainer am Betzenberg.

