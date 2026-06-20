Ligue 1 oder Bundesliga? Gattermayer will nächstes Kapitel aufschlagen

Für Angelo Gattermayer, Cup-Held der Saison 2024/25, geht das Kapitel Wolfsberger AC nach zwei Jahren zu Ende. Der vielseitig einsetzbare 24-Jährige wird künftig seine Zelte anderswo aufschlagen, obwohl WAC-Trainer Thomas Silberberger den Wiener gerne noch mit einem neuen Vertrag ausgestattet hätte.

„Der Trainer hätte mich schon noch gerne dabei gehabt, leider haben sich die restlichen Verantwortlichen dagegen entschieden. Unter Silberberger habe ich eine gute Qualigruppe gespielt, die Zusammenarbeit hat super geklappt, deshalb wäre ich auch nicht abgeneigt gewesen, im Lavanttal zu bleiben“, so Gattermayer, der in 70 Pflichtspielen für den WAC zehn Tore und sieben Assists beisteuerte.

Dennoch blieb die gute Leistung des gelernten Flügelspielers auch im In- und Ausland nicht unbemerkt. Nach Sky-Informationen haben Vereine aus der französischen Ligue 1, Deutschland und Schottland bereits Interesse an Gattermayer bekundet, bestätigen wollte der Wiener es nicht.

„Natürlich würde ich gerne den nächsten Schritt gehen. Wenn das Ausland anklopft, hört man sich das auf jeden Fall an, aber ich will nichts erzwingen, nur dass ich im Ausland spiele, es muss schon Sinn machen.“

Aktuell hält sich Gattermayer im Younion Camp fit, unter Trainer Emin Sulimani, der das Training der vereinslosen Spieler dieses Jahr am ÖFB-Campus in Wien-Aspern leitet. Dazu trainiert der Offensivspiele seit Jahren mit einem eigenen Coach an der Physis und Ausdauer. „Ich finde es schon wichtig, dass man neben den regulären Trainings auch etwas für sich selber macht. Wenn das Körperliche passt, geht es auch der Psyche besser und so kann ich auch für meinen künftigen Verein top fit einsteigen“, sagt Gattermayer.