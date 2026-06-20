Premier-League-Klub verpflichtet ÖFB-Legionär Svoboda

Am Montag steht er im ÖFB-Kader gegen Titelverteidiger Argentinien: Nach exklusiven Sky Sport Informationen wechselt Michael Svoboda zu Brighton & Hove Albion.

Der Premier-League-Klub aktiviert für den Transfer die Ausstiegsklausel in Höhe von 5 Millionen Euro beim Venezia FC, wo Svoboda bereits seit 2020 spielt. Spieler und Klub standen bereits länger im Austausch: Die Einigung zwischen Svoboda und Brighton bestand bereits zuvor.

Mit dem Schritt an den Ärmelkanal erfüllt sich Svoboda ein Karriereziel: Der 27-jährige Innenverteidiger will in die Premier League wechseln. Der Medizincheck soll voraussichtlich kommende Woche noch während der Weltmeisterschaft stattfinden.