Liverpool überrollt Sparta Prag im Rückspiel

Der deutsche Teammanager Jürgen Klopp darf in seiner letzten Saison beim FC Liverpool weiter auf einen internationalen Titel als Abschiedsgeschenk hoffen. Nach dem deutlichen Hinspielerfolg (5:1) überrollten die Reds den tschechischen Meister Sparta Prag auch im zweiten Duell an der Anfield Road und zogen durch das souveräne 6:1 (4:1) ins Viertelfinale der UEFA Europa League ein.

Mit einem Blitzstart und vier Treffern in den ersten 14 Minuten räumte Liverpool alle Restzweifel am Weiterkommen gegen ein geschocktes Sparta schon früh aus. Darwin Nunez (7.), Bobby Clark (8.), Mohamed Salah (10.) und Cody Gakpo (14.) trafen vor der Pause, Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (48.) und erneut Gakpo (55.) erhöhten in der zweiten Halbzeit. Für die chancenlosen Tschechen erzielte Veljko Birmancevic (42.) den Ehrentreffer.

Chance auf Quadruple lebt

Klopp, der Liverpool 2019 zum Champions-League-Titel geführt hatte, ist damit weiter auf Kurs Quadruple. Liverpool liegt im Titelrennen der englischen Premier League aussichtsreich auf Rang zwei, dazu haben die Reds im FA Cup das Viertelfinale erreicht und den Ligapokal bereits gewonnen.

Liverpool vs. Sparta Prag – Alle Tore:

1:0 – Nunez

2:0 – Clark

3:0 – Salah

4:0 – Gakpo

4:1 – Birmancevic

5:1 – Szoboszlai

6:1 – Gakpo

(SID)/Bild: Imago