Lokalmatador Espargaro in Katalonien auf Pole Position

Der Katalane Aleix Espargaro startet am Sonntag in Barcelona von der Pole Position aus in sein Heimrennen. Der Aprilia-Pilot gewann am Samstag das Qualifying vor Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) und WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo (FRA/Yamaha). Für Espargaro ist es die zweite Pole Position der Saison nach jener Anfang April in Argentinien, damals hatte er anschließend auch sein bisher einziges Rennen gewonnen.

Als bester KTM-Fahrer kam Brad Binder in Barcelona nicht über Startplatz 15 hinaus.

(APA) / Bild: Imago