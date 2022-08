Lustenau leiht Mittelfeld-Talent von Clermont aus

Der SC Austria Lustenau wird noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und leiht den 19-jährigen Yuliwes Bellache von Clermont Foot 63 aus. Er ist somit neben Cem Türkmen aktuell der zweite Spieler des Kaders, der im Rahmen der Zusammenarbeit leihweise für die Austria aktiv ist.

Der französische Mittelfeldspieler mit algerischen Wurzeln, der hauptsächlich auf den offensiven Außenbahnen und hinter den Spitzen zuhause ist, unterschrieb 2019 beim französischen Erstligisten seinen ersten Profivertrag. Über die Junioren und die zweite Mannschaft von Clermont Foot schaffte er in den vergangenen Monaten den Sprung in den Profikader und durfte bereits die gesamte Vorbereitung auf die diesjährige Ligue 1- Saison mit dem Team absolvieren. Er wurde außerdem bereits in den Kader der U20-Nationalmannschaft von Algerien einberufen. Mit der Leihe nach Lustenau soll er nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen, wie es vor ihm schon Spieler wie Brandon Baiye oder Muhammed Cham gemacht haben. Bellache wird wie alle Kooperationsspieler vorläufig bis Sommer 2023 ausgeliehen.

„Ich freue mich sehr nun bei der Austria zu sein. Für mich ist es sowohl in meiner persönlichen als auch für meine sportliche Entwicklung eine spannende neue Etappe. Ich habe mich natürlich auch mit Brandon und Mo über den Verein ausgetauscht und kann es kaum erwarten meine ersten Schritte und Ballberührungen in Grün-Weiß zu machen. Mein Ziel ist es mich schnellstmöglich ins Team zu integrieren, um der Mannschaft und dem Verein bestmöglich zu helfen“, so Yuliwes Bellache.

Sportkoordinator Alexander Schneider sagte zum Neuzugang: „Wir sind sehr froh mit Yuliwes den nächsten jungen, sehr talentierten und hochveranlagten Spieler in unseren Reihen begrüßen zu können. Er hat in den letzten Monaten erste Erfahrungen mit der Profimannschaft von Clermont gesammelt und speziell in der diesjährigen Sommervorbereitung sowohl im Training als auch bei den Vorbereitungsspielen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir sind davon überzeugt, dass der Schritt nach Lustenau genau zum richtigen Zeitpunkt kommt und er unserer Offensive weitere fußballerische Qualität und Flexibilität verleihen kann.“

Bild: Austria Lustenau