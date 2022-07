Lustenau zurück in der Bundesliga: „Möchten die großen Teams ärgern“

via

via Sky Sport Austria

Nach mehr als 20 Jahren ist Austria Lustenau zurück in der Bundesliga. Einerseits ist der Aufsteiger froh über die Rückkehr in die höchste Spielkasse, andererseits trauen sich die Vorarlberger auch zu, eine gute Rolle in der Liga zu spielen.

„Für den Verein und die Region bedeutet das sehr viel, weil wir über 20 Jahre das Motto Aufstieg in die Bundesliga ausgegeben haben und es hat irgendwie nie funktioniert“, erklärt Lustenau-Coach Markus Mader im Sky-Interview.

Austria Lustenau gegen WSG tirol jetzt live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!