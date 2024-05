Paul Komposch und der TSV Hartberg stehen im Europacup-Playoff-Finale der ADMIRAL Bundesliga. Mit dem FK Austria Wien wartet dort ein Gegner, der langsam aber sicher wieder seine Form findet (Freitag ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Bei DAB | Der Audiobeweis spricht der Verteidiger über dieses wichtige Spiel.



Der 23-jährige Defensivspieler erwartet ein hartes Duell mit den Veilchen, bleibt aber optimistisch: „Mir war es eigentlich ziemlich egal, auf welchen Gegner wir treffen werden. Wir sind zuletzt immer besser in Fahrt gekommen, haben auch gegen die besseren Mannschaften gute Leistungen gezeigt. Unsere Leistungen schwanken allerdings schon noch, das heißt wir brauchen zwei Top-Performances an den zwei Spieltagen. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, dann mache ich mir da keine Sorgen, dass wir das nicht schaffen“

Einfach wird die Aufgabe jedoch nicht werden, wie Komposch weiter sagt: „Natürlich werden es aber zwei sehr schwere Spiele werden. Als klaren Favoriten würde ich uns jetzt nicht betiteln. Natürlich stehen wir in der Meistergruppe, sie in der Qualigruppe, also sind wir irgendwo auf gewisse Weise wahrscheinlich leichter Favorit. Ich glaube, dass es aber eher daran liegt, wie wir uns präsentieren werden, wie wir auftreten werden, ob wir mutig genug sind, um unser Spiel, das schon einiges an Mut braucht, am Platz darbieten zu können.“

Das Europacup-Playoff-Final-Hinspiel zwischen dem FK Austria Wien und dem TSV Hartberg seht ihr am morgigen Freitag ab 19 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

Komposch und Hartberg bangen um Entrup-Einsatz

Teamkollege Maximilian Entrup übertraf in der Saison wohl alle Erwartungen. Mit zwölf Toren in 24 Bundesliga-Spielen gehört der 26-jährige Stürmer zu den Gewinnern der Saison. Zuletzt fehlte Entrup beim 3:0-Auswärtssieg gegen Rapid aufgrund einer Zahn-Op. Komposch kann sich einen Einsatz seines Mitspielers in Wien Favoriten aber durchaus vorstellen: „Um ehrlich zu sein, bin ich mir selber nicht ganz sicher. Ich glaube, dass er schon zum Einsatz kommen wird. Ich hoffe es auch. Er ist ein enorm wichtiger Bestandteil unseres Teams. Ich bin ganz guter Dinge, dass er am Freitag am Platz stehen wird.“

Das Spiel gegen die Wiener Austria hat für die Oststeirer einen hohen Stellenwert. Internationale Spiele würden für einen Verein wie den TSV Hartberg von enorm großer Bedeutung sein, wie Komposch sagt: „Es wäre enorm wichtig für den Verein, etwas Riesengroßes für den TSV Hartberg, dass so ein – eigentlich – kleiner Bundesligist wirklich im Europacup, oder zumindest einmal in der Qualifikation vertreten wäre. Wir Spieler wollen das alle unbedingt, gerade nach so einer Saison wollen wir unbedingt international vertreten sein. Auch vom finanziellen Aspekt her wäre es für Hartberg ein Riesensprung, um den nächsten Schritt machen zu können.“

