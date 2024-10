„Macht ihm richtig Spaß“: Wanner mit U21-Torpremiere für DFB

Paul Wanner hat mit einem Traumtor beim 3:3 U21-Fußball-Nationalmannschaft des DFB gegen Polen einmal mehr auf sich aufmerksam gemacht.

Per Volley ins Kreuzeck traf der 18-Jährige am Dienstagabend zum 2:0. Es war sein erster Treffer für Deutschlands U21 im zweiten Länderspiel. Der in Dornbirn geborene Wanner hat noch nicht entschieden, für welche A-Auswahl er in Zukunft spielen will. Die Verbände aus Deutschland und Österreich werben um den Shootingstar.

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann soll vom Offensivspieler beeindruckt sein, Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat den Jungstar im November 2022 schon einmal bei der Nationalmannschaft mittrainieren lassen. Aktuell scheint der ÖFB im Tauziehen um das Talent, das vom FC Bayern in dieser Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen wurde, ein wenig ins Hintertreffen zu geraten.

Der deutsche U21-Trainer Antonio Di Salvo wollte Wanner in den abschließenden beiden Auftritten in der EM-Qualifikation jedenfalls gut integrieren, wie er anmerkte. „Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie er sich aufgenommen fühlt, ob er sich wohlfühlt bei uns, ob alles in Ordnung ist – und das hat er bestätigt. Es macht ihm richtig Spaß.“ Eine besondere Behandlung gibt es für Wanner aber nicht, merkte Di Salvo an. „Ich glaube, wir brauchen ihm das nicht extra schmackhaft zu machen. Die Tatsache, dass er jetzt bei der U21 ist, ist schon Privileg genug für ihn.“

U21-EM für Wanner nur mit DFB möglich

Deutschland schloss die Quali für die U21-EM im kommenden Jahr mit acht Siegen und zwei Remis ab und qualifizierte sich damit souverän für die Endrunde. Österreich hatte diese in der Gruppe mit Slowenien und Frankreich verpasst.

Di Salvo könne weiters zwar „keine Tendenz erkennen“, der „hochtalentierte“ Mittelfeldspieler habe aber immer wieder „bestätigt, dass er sich wohl fühlt“ bei der DFB-Auswahl. Im kicker hatte Wanner zuletzt betont, er wolle „die Entscheidung hundert Prozent richtig treffen“ – ob noch vor dem Jahreswechsel oder doch erst im Sommer. Noch listet der gebürtige Dornbirner in seiner Instagram-Biografie beide Flaggen, steht dazu sowohl mit DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann als auch mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in Kontakt.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.