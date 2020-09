Magath über Trainersuche: “Werden nicht in Hektik verfallen”

via

Fehlstart für die Admira: Nach einem 1:4 gegen Rapid unterlagen die Südstädter dem SKN St. Pölten mit 0:5. Im anschließenden Sky-Interview schilderte Felix Magath, Global Sports Director der Flyeralarm-Teams, die aktuelle Situation der Admira.

“Man hat gesehen, dass die Mannschaft zu Beginn wollte. Allerdings waren wir zu naiv im Abwehrverhalten”, resümierte der langjährige Trainer die Anfangsphase der heutigen Partie. Er betonte auch das junge Alter der Elf, weshalb man damit rechnen müsse “dass man Lehrgeld bezahlt”.

Aktuell läuft zudem die Trainersuche in vollem Gange. Nach dem Abschied von Zvonimir Soldo coacht Patrick Helmes vorübergehend als Interimstrainer die Mannschaft: “Wir haben das immer so eingeordnet, dass wir ungeplant einen Trainerwechsel hatten, dass dann der Assistent erstmal übernimmt.”

Bei der Suche nach einem langfristigen Nachfolger setzt Magath auf Sorgfalt: “Wir werden nicht wegen einer 0:5-Niederlage in Hektik verfallen.”