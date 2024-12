Manchester City nur Remis bei Glasners Crystal Palace

Manchester City hat in der englischen Premier League erneut Zähler liegen gelassen. Beim von Oliver Glasner betreuten Crystal Palace kam der Meister am Samstag nach zweimaligem Rückstand nicht über ein 2:2 hinaus. City liegt in der Tabelle nun als Vierter acht Punkte hinter Liverpool.

Der Spitzenreiter pausierte, da das Merseyside-Derby gegen Everton wegen Sicherheitsbedenken aufgrund eines Sturmtiefs ausfiel.

City war im Selhurst Park drückend überlegen, rannte nach Toren von Daniel Munoz (4.) und Maxence Lacroix (56.) aber Rückständen hinterher. Erling Haaland (30.) und Rico Lewis (68.) glichen jeweils aus. Eine harte Gelb-Rote Karte für Lewis (84.) erschwerte die Bemühungen des Teams von Pep Guardiola aber zusätzlich. Wettbewerbsübergreifend haben die „Skyblues“ nur eines der letzten acht Spiele gewinnen können. Crystal Palace ist derzeit auf dem 16. Tabellenplatz zu finden.

In Liverpool teilte Gastgeber Everton wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff mit, dass das Derby nicht stattfinden könne. Bereits am Freitag waren zwei Spiele der zweiten englischen Liga wegen der widrigen Witterung abgesagt worden.

