ManUnited-Profi bei WM-Aus schwer verletzt

Schlimmer hätte die WM für Uruguays Nationalspieler Manuel Ugarte nicht enden können.

Der Mittelfeldspieler von Manchester United hat sich zum Vorrundenabschluss bei der 0:1-Niederlage gegen Spanien – die gleichbedeutend mit dem Aus nach der Gruppenphase war – eine Kreuzbandverletzung zugezogen und wird monatelang ausfallen.

Das gab der Verband am Sonntag bekannt. Ugarte wurde gegen Spanien nach 43 Minuten auf einer Trage vom Platz abtransportiert.