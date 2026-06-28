ManUnited-Profi bei WM-Aus schwer verletzt
Schlimmer hätte die WM für Uruguays Nationalspieler Manuel Ugarte nicht enden können.
Der Mittelfeldspieler von Manchester United hat sich zum Vorrundenabschluss bei der 0:1-Niederlage gegen Spanien – die gleichbedeutend mit dem Aus nach der Gruppenphase war – eine Kreuzbandverletzung zugezogen und wird monatelang ausfallen.
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Das gab der Verband am Sonntag bekannt. Ugarte wurde gegen Spanien nach 43 Minuten auf einer Trage vom Platz abtransportiert.