ManUnited siegt bei Chelsea und steht vor CL-Rückkehr

Der englische Rekordmeister Manchester United steht vor der Rückkehr in die Champions League. Die Red Devils gewannen am Samstag glücklich mit 1:0 (1:0) beim FC Chelsea und festigten in der Premier League Rang drei.

United hat nun zehn Punkte Vorsprung auf die Londoner, die ihre vierte Niederlage in Serie kassierten. Chelsea liegt weiter auf dem sechsten Platz, die besten fünf Mannschaften qualifizieren sich für die Königsklasse.

Chelsea dominierte im ersten Durchgang, verpasste es aber, sich mit dem Führungstor zu belohnen. Und so stand es plötzlich 1:0 für die Gäste, nach einem schönen Spielzug traf Matheus Cunha (43.). In Halbzeit zwei drückte das Heimteam auf den Ausgleich, doch Liam Delap (56.) und Wesley Fofana (67.) scheiterten jeweils an der Latte.

United nahm zuletzt in der Saison 2023/24 an der Champions League teil. Nach Jahren in der Krise hat Teammanager Michael Carrick den Traditionsklub wieder auf Kurs gebracht.

(SID) / Bild: Imago