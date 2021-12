„Marca“: Demir wird nicht mehr für den FC Barcelona spielen

via

via Sky Sport Austria

Laut der spanischen Sportzeitung „Marca“ wird Yusuf Demir nicht mehr für den FC Barcelona spielen. Diese Entscheidung sollen die Verantwortlichen der „Blaugrana“ bereits fix getroffen haben.

Grund dafür ist die bekannte Klausel im Leihvertrag des 18-jährigen Wieners. Diese besagt, dass Barca das ÖFB-Talent nach zehn Pflichtspieleinsätzen fix verpflichten sowie zehn Millionen Euro an den SK Rapid Wien bezahlen muss. Demir, der gerne beim spanischen Topklub bleiben würde, ist nur noch einen Einsatz von dieser Marke entfernt. Da der hochverschuldete FC Barcelona aber nicht zahlen will, droht Demir in der restlichen Saison ein Platz auf der Tribüne.

Die „Marca“ spekuliert weiter, dass Demir zunächst zu Rapid zurückkehren könnte und schreibt, dass er sich noch im Winter-Transferfenster nach einer neuen Herausforderung umsehen wird. Laut Sky-Informationen soll Demir bei einem Aus in Barcelona einen Wechsel nach Deutschland bevorzugen. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sollen Interesse an einer Verpflichtung haben.

Artikelbild: Imago