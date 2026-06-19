Marokko-Star Hakimi muss vor Gericht

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain muss wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs vor Gericht.

Das Berufungsgericht Versailles bestätigte eine Prozessanordnung gegen den 27-Jährigen. Der Fußballstar, der gerade mit Marokko bei der WM in den USA aktiv ist, hatte Medienberichten zufolge zuvor versucht, einen Prozess noch zu verhindern. Hakimi bestreitet die Vorwürfe.

Auf X schrieb Marokkos Kapitän, dem Verfahren ungeduldig entgegenzublicken: „Endlich werde ich reden können.“ 2023 hatte eine 24-jährige Frau angegeben, bei einem Treffen von Hakimi vergewaltigt worden zu sein. Die beiden hatten sich demnach über Instagram kennengelernt.