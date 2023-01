Martinez-Doppelpack bringt Inter Sieg über Cremonese

Inter Mailand hat den Rückstand auf Tabellenführer SSC Napoli in der italienischen Fußball-Meisterschaft vorübergehend auf zehn Punkte reduziert. Der Vizemeister setzte sich am Samstag nach Rückstand bei Schlusslicht Cremonese noch mit 2:1 (1:1) durch.

Matchwinner war Stürmer Lautaro Martinez mit einem Doppelpack (21., 65.). Emanuel Aiwu saß bei Cremonese auf der Bank. Der Ex-Rapidler hat seit der WM-Pause nur zwei Kurzeinsätze absolviert.

Napoli ist erst am Sonntagabend (20.45 Uhr/live DAZN) im Schlager gegen Salzburgs Europa-League-Sechzehntelfinal-Gegner AS Roma im Einsatz. Für Roma-Trainer Jose Mourinho steht der Meister aber bereits fest. „Ich sage, Napoli hat den ‚Scudetto‘ schon gewonnen – verdient, also gratuliere ich ihnen“, erklärte der Portugiese am Samstag. „Niemand kann sie gefährden.“ Titelverteidiger AC Milan liegt zwölf Punkte zurück, bei der Roma und dem Stadtrivalen Lazio sind es jeweils 13.

(APA)/Bild: Imago