Match-Predictions: Tippe jetzt den Spielverlauf bei Deutschland vs. Dänemark – presented by WEIN & CO

Am Samstag steht das EM-Achtelfinale zwischen Gastgeber Deutschland und Dänemark auf dem Plan. Deutschland konnte die Gruppe A für sich entscheiden und Dänemark wurde in der Gruppe C hinter England zweiter.

Gib jetzt deine Tipps für das EM-Topspiel zwischen der deutschen und dänischen Nationalmannschaft ab und gewinne eines von 5 Weinpackages mit jeweils 6 Flaschen Wein aus dem Gastgeberland von WEIN & CO. Um am Gewinnspiel teilzunehmen gib bitte am Ende des Quizzes deine E-Mail-Adresse an. Um deine Gewinnchancen zu erhöhen folge WEIN & CO auf Instagram und/oder Facebook. Teilnahmeschluss ist am Samstag, 29.06.2024 um 21 Uhr.