Mbappé abgelöst: Alajbegovic schreibt WM-Geschichte

Kerim Alajbegovic hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Geschichte geschrieben.

Der 18-Jährige erzielte beim 3:1-Sieg gegen Katar das 1:0 und ist mit 18 Jahren und 276 Tagen der jüngste Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 1966, der bei einer WM mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums getroffen hat.

Damit löste er Kylian Mbappé ab, der diesen Rekord bei der WM 2018 im Alter von 19 Jahren und 207 Tagen aufgestellt hatte. Alajbegovic spielte in der vergangenen Saison für Red Bull Salzburg.

Quelle: OptaFranz (X)