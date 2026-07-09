Mbappé-Strafstoß gehalten: Bono glänzt als WM-Elferkiller

Diese WM-Statistik kann sich aber mal sehen lassen: Inklusive Elfmeterschießen bekam es Marokkos Torhüter Bono bei Weltmeisterschaften bislang mit neun Strafstößen zu tun – nur zwei davon landeten im Netz.

Vier Elfmeter entschärfte der marokkanische Schlussmann selbst und teilt sich damit den Bestwert seit Beginn der Datenerfassung 1966. Bei drei weiteren Versuchen scheiterten die Schützen anderweitig.

Unrühmliche Premiere für Mbappé gegen Bono

Nachdem Frankreichs Shootingstar Kylian Mbappe bislang alle drei seine WM-Elfmeter verwandelt hatte, feierte der 27-Jährige nun eine unrühmliche Premiere. Im Viertelfinale gegen Marokko (28.) verschoss Frankreichs Kapitän seinen ersten Elfmeter bei einer Weltmeisterschaft.

Im WM-Finale 2022 traf er zweimal gegen Argentinien per Elfmeter (80. Minute & 118. Minute) sowie im Achtelfinale dieser Weltmeisterschaft gegen Paraguay (70. Minute).