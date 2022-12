Mbappe tröstet Hakimi: „Sei nicht traurig, Bro“

Kylian Mbappe hat seinen Kumpel und Klub-Kollegen Achraf Hakimi nach dem WM-Halbfinale getröstet und für Marokkos WM-Auftritt gelobt.

„Sei nicht traurig, Bro“, schrieb der 23 Jahre alte Offensivspieler von Paris Saint-Germain auf Twitter, nachdem er mit Frankreich im Halbfinale Marokko mit Hakimi 2:0 (1:0) besiegt hatte. „Jeder ist stolz auf das, was ihr geschafft habt. Ihr habt Geschichte geschrieben“, ergänzte Mbappe zu einem Bild von sich und Kumpel Hakimi auf dem Rasen.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022