Auch Wüthrich-Transfer geplatzt – Verteidiger bleibt beim SK Sturm

Der SK Sturm behält nach Alexander Prass auch Abwehrchef Gregory Wüthrich. Der Wechsel des Schweizers zum deutschen Bundesligisten FC Augsburg ist einen Tag vor Transferschluss auf der Zielgeraden noch geplatzt. Das bestätigte Sportchef Andreas Schicker am Donnerstagnachmittag.



„Er befindet sich auf dem Weg zurück nach Graz. Der Transfer in die deutsche Bundesliga wird aufgrund von Problemen beim Medizincheck nicht zustande kommen. Dabei handelt es sich für uns nicht um neue Komplikationen, die Wüthrich in Zukunft im Weg stehen werden. Wir erwarten ihn morgen ganz normal im Training in Graz. Er wird auch den Weg nach Altach antreten“, sagte Schicker.

„Wir wissen, dass es immer ein Traum von ihm war, in einer der euopäischen Topliga zu spielen. Wir hätten ihm dabei keine Steine in den Weg gelegt, weil wir ihm den Traum ermöglichen wollten. Ich bin absolut überzeugt, dass er sehr schnell den Blick nach oben richtet und weiterhin alles für den SK Sturm geben wird“, erklärte Schicker weiter.

Wüthrich war bereits in Augsburg zum Medizincheck und rechnete mit einem Wechsel. Den Medizincheck hat der Innenverteidiger nicht bestanden und wird doch nicht nach Deutschland wechseln. Sturm Sportchef Andreas Schicker hatte am Mittwoch eigentlich schon bestätigt, dass Wüthrich den Verein Richtung Augsburg verlassen wird.

Wüthrich hat für die „Blackies“ in den letzten drei Jahren 115 Spiele absolviert und dabei sieben Tore erzielt und sechs Asissts geliefert.

Bild: GEPA