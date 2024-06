Medien: Austria Wien an albanischem Offensivspieler interessiert

Albanischen Medien zufolge ist die Wiener Austria an einer Verpflichtung von Angreifer Tedi Cara interessiert.

Der 24-Jährige steht noch bis 2025 beim albanischen Erstligisten FK Partizani unter Vertrag und hat einen Markwert von 325.000 Euro. Der Offensivspieler würde also in diesem Sommer eine Ablöse kosten. Laut dem albanischen Medium Panorama ist die Austria an einer Verpflichtung interessiert. Ein Verbleib bei Partizani über 2025 ist aber ebenfalls denkbar. Cara wartet aktuell auf mögliche Angebote. Laut dem Bericht soll Partizani ein höheres Angebot für ihren Offensivspieler vorbereiten, um einen Abgang zu verhindern.

Cara eine Verstärkung für die Austria?

Cara ist sowohl als klassischer Mittelstürmer, als auch am Flügel einsetzbar. In der abgelaufenen Saison erzielte der Angreifer in 30 Ligaspielen sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. In der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League gelangen Cara vier Tore. Außerdem lief der 24-Jährige 2022 bereits zweimal für die albanische Nationalmannschaft auf.

In der Offensive hätte die Austria wohl Bedarf für Verstärkungen, gerade weil Abgänge von Leistungsträgern wie Dominik Fitz und Andreas Gruber nicht ausgeschlossen sind.

Keles fix weg – Gerüchte um Dragovic und Früchtl

Can Keles wird nach seiner Leihe zu Karagümrük fix vom türkischen Absteiger verpflichtet – die Türken ziehen die Kaufoption. Damit ist ein Sommer-Abgang bei den Veilchen bereits fix, weitere könnten folgen. Auch der italienische Aufsteiger Como wird die Kaufoption bei Leihgabe Matthias Braunöder höchstwahrscheinlich ziehen. Keeper Christian Früchtl soll einige Anfragen haben und könnte den Verein im Sommer verlassen. Als Ersatz wurde bereits im Herbst Samuel Sahin-Radlinger verpflichtet und direkt an Almere City (Niederlande) ausgeliehen. Der 31-Jährige wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison zwischen den Pfosten der Wiener Austria stehen.

Näher rückt indes die Verpflichtung von Aleksandar Dragovic. Der 33-Jährige hatte beim Testspiel des ÖFB-Teams gegen Serbien bereits Verhandlungen mit den Veilchen angedeutet.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red.) / Bild: Imago