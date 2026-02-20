Medien: Glasner vor vorzeitigem Palace-Abschied?

Bei Crystal Palace spitzt sich die Situation rund um Oliver Glasner zu. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, befinden sich der Klub und der österreichische Trainer heute in direkten Gesprächen über dessen unmittelbare Zukunft.

Bereits seit einiger Zeit steht fest, dass Glasner die „Eagles“ mit Saisonende verlassen wird. Der Oberösterreicher hatte im vergangenen Monat bestätigt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Abschied womöglich früher als geplant?

Laut Romano könnte der Abgang jedoch vorgezogen werden. Demnach ist ein sofortiger Abschied möglich, sollte sich der Klub zu diesem Schritt entschließen.

Sportlich steht Palace aktuell unter Druck. Gestern kamen die Londoner im Hinspiel des Conference-League-Playoffs bei Zrinjski Mostar nicht über ein 1:1 hinaus. Trotz Führung durch Ismaila Sarr musste man nach dem Ausgleich von Karlo Abramovic den Rückschlag hinnehmen. Das Weiterkommen ins Achtelfinale ist damit vor dem Rückspiel in London offen.

Glasner nach Remis gegen Mostar: „Zu einfache Fehler gemacht“

Glasner selbst betonte zuletzt, dass sein bevorstehender Abschied zusätzliche Motivation sei: „Hoffentlich können wir die Saison bestmöglich beenden. Für mich ist es ein zusätzlicher Antrieb, den Verein auf eine sehr positive Art zu verlassen.“

Ob er diese Mission tatsächlich bis zum letzten Spieltag erfüllen darf oder ob sich die Wege schon in den kommenden Tagen trennen, bleibt abzuwarten.

