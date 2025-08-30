Medizincheck steht bevor! Rapid vor Neuverpflichtung

Der Wechsel von Tobias Gulliksen zum SK Rapid wird laut Sky-Infos in Kürze fix sein. Der offensive Mittelfeldspieler befindet sich bereits auf dem Weg nach Wien und soll bald den Medizincheck absolvieren.

Sky berichtete bereits am Freitag von einem konkreten Interesse der Grün-Weißen. Interessant: Gulliksen erzielte erst im direkten Duell im Conference-League-Viertelfinale zwei Treffer für Djurgardens IF gegen Rapid – und besiegelte damit das Europacup-Aus der Hütteldorfer. Auch beim Djurgarden-Remis zuvor in der Ligaphase gegen den LASK überzeugte der 22-jährige Norweger mit einem Assist.

Gulliksen soll als zentraler offensiver Mittelfeldspieler den Kader der Hütteldorfer verstärken. Mit einem Marktwert von fünf Millionen Euro laut transfermarkt.at wäre Gulliksen allerdings alles andere als ein Schnäppchen für Grün-Weiß.

Jahanbakhsh kein Thema bei Rapid

Die Hütteldorfer möchten sich auch im Angriff noch verstärken, Alireza Jahanbakhsh ist nach Sky-Infos allerdings kein Thema.

Bild: Imago