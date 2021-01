Mehrere Interessenten: Hinterseer steht vor Abschied bei HSV

Der Abschied von Stürmer Lukas Hinterseer beim HSV nimmt weiter Form an. Der Verein der 2. deutschen Bundesliga sucht offenbar gemeinsam mit dem ÖFB-Legionär nach einer für beide Seiten akzeptablen Lösung für die Zukunft.

Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, sind mehrere internationale Vereine sowie Teams der 2. Bundesliga interessiert. Ein in der letzten Woche thematisierter Wechsel zum belgischen Erstligisten KV Mechelen soll sich aufgrund der unzureichenden finanziellen und sportlichen Perspektive zerschlagen haben. Via Twitter berichtet nun Moin Volkspark in Berufung auf eigene Quellen von einem konkreten Interesse von Ulsan Hyundai in Südkorea.

Für den HSV kein Thema sind offenbar Konkurrenten der 2. Bundesliga, nicht zuletzt da die Hamburger wohl einen Teil der Gehaltskosten im Frühjahr übernehmen müssen. Aufgrund des auslaufenden Vertrags gilt darüber hinaus ein ablösefreier Wechsel im Sommer als fix.

Nur sporadische Einsätze in laufender Saison

Für Hinterseer lief die derzeitige Saison bei den Norddeutschen bislang nicht nach Maß: Nach 31 Einsätzen in der Vorsaison mit insgesamt zehn Treffern kam der 13-fache Teamspieler aktuell in vier Ligaspielen nur auf 29 Einsatzminuten.

