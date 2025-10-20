Melzer, Sinner & Co: Die Wien-Sieger seit 2000

In der Wiener Stadthalle dreht sich dieser Tage wieder alles um Tennis: Die Erste Bank Open stehen an! Seit 1974 wird die österreichische Hauptstadt jährlich zum Schauplatz des Tennisspektakels.

Vergangenes Jahr wurde ein neuer Zuschauer-Rekord aufgestellt: 78.000 Menschen zog es an den neun Turniertagen in die Wiener Stadthalle. Dieses Jahr können Besucherinnen und Besucher beim ATP-500er-Turnier in Wien fünf der aktuellen Top-Ten-Spieler sehen: Jannik Sinner (ITA/Nr. 2), Alexander Zverev (GER/3), Alex de Minaur (AUS/8), Lorenzo Musetti (ITA/9) und Karen Khachanov (RUS/10).

Wir werfen einen Blick auf die Sieger der vergangenen 25 Turniere in Wien:

(red.) / Bilder: GEPA