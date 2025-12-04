Messi äußert sich über WM-Teilnahme 2026

Lionel Messi hat in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit ESPN klar erkennen lassen, dass er eine Teilnahme an der WM 2026 anstrebt.

„Ich hoffe, dass ich dabei sein kann. Ich habe schon davor gesagt, dass ich es lieben würde, dabei zu sein“, erklärte der 38-jährige argentinische Weltmeister von 2022. Für den achtfachen Weltfußballer Messi, der aktuell bei Inter Miami engagiert ist, wäre es bereits die sechste Endrunden-Teilnahme.

Zu einer definitiven Zusage ließ sich Messi bisher nicht bewegen. Er müsse sehen, wie gut sein körperlicher Zustand vor dem Turnier sei, hatte der Offensivspieler bereits mehrmals betont.

(APA) / Bild: Imago