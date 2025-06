Messi sehen für vier Euro? FIFA droht Ticket-Fiasko bei Klub-WM

Die FIFA-Klub-WM kämpft kurz vor dem Auftaktspiel zwischen Al Ahly SC und Messi-Klub Inter Miami mit einem schleppenden Ticketverkauf. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni sollen der afrikanische Champions-League-Sieger und der Klub von Eigentürmer David Beckham die Klub-WM eröffnen. Problem dabei: So wirklich scheint das Spiel niemanden zu interessieren.

Drei Tage vor Ankick gibt es auf der offiziellen Ticket-Plattform der FIFA im 65.000 Plätze fassenden Hard Rock Stadium von Miami noch in fast jedem Block Tickets zu erwerben. Die Aussicht auf ehemalige Weltstars wie Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets oder Jordi Alba scheint in den USA nicht die erhoffte Wirkung zu haben. Die FIFA gab zuletzt zu, dass für das Auftaktspiel noch „Zehntausende Tickets“ nicht verkauft sein. Von weniger als 20.000 verkauften Tickets war in diversen Berichten die Rede.

Seit Beginn des Vorverkaufs im vergangenen Dezember liegt die Nachfrage generell weit unter den Erwartungen. Daher wurden die Preise teils massiv reduziert: Die günstigsten Tickets kosten nun statt 306 nur noch 50 Euro, Premium-Plätze sind von 525 auf 125 Euro gefallen, und VIP-Tickets gibt es statt für 725 nun für 260 Euro.

Messi für vier Euro sehen?

Um zumindest den Eindruck von Interesse für das Event zu wecken, lockt die FIFA nun ansässige Studenten mit einer Aktion ins Stadion. Wie das Online-Portal „The Athletic“ berichtet, können Studenten der Miami Dade Universität Karten für 20 Dollar (17,49 Euro) kaufen. Dabei erhalten sie bis zu vier weitere Tickets zusätzlich.

Die College-Studenten kämen somit zu fünft um knapp 18 Euro ins Stadion – pro Person wären das keine vier Euro, um Messi und Co. einmal live zu sehen.

Noch viele Tickets für Salzburg-Spiele erhältlich

Mit dem FC Salzburg schickt auch Österreich einen Vertreter zur Klub-WM. Dort treffen die Salzburger auf Mexiko-Klub Pachuca, den saudi-arabischen Klub von Neo-Trainer Simone Inzaghi, Al-Hilal, und Real Madrid von ÖFB-Kapitän David Alaba.

Ein Kassenschlager sind auch die Spiele der Mozartstädter bisher nicht: Für das Duell mit Pachuca in Cincinatti (26.000 Plätze) gibt es in fast allen Blöcken noch Tickets zu erwerben. Die günstigste Karte beim Salzburger Auftaktspiel kostet als Einzelticket umgerechnet etwas mehr als 29 Euro. Kauft man hingegen gleich zwei Tickets, ist man mit knapp 17 Euro pro Person dabei.

Will man das zweite Spiel von Salzburg gegen Al-Hilal in Washington DC live im Stadion verfolgen, müsste man nach aktuellem Stand knapp 37 Euro hinblättern.

Deutlich teurer wird es für Interessierte schon beim abschließenden Salzburger Auftritt gegen Real Madrid in Philadelphia. Dort kostet das günstigste Einzelticket derzeit rund 212 Euro.

Generell hat die FIFA die Ticketpreise in den letzten Wochen und Monaten immer weiter gesenkt. Noch im Jänner kostete beispielsweise die günstigste Karte für die Partie des FC Bayern gegen Auckland City 272,51 Dollar (261,66 Euro). Mittlerweile liegt diese Summe bei 73,35 Dollar (64,14 Euro).

Der Fußballweltverband FIFA scheint alles zu unternehmen, um einen großen Imageschaden der Klub-WM durch leere Stadien zu vermeiden.

Bild: Imago