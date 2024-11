Millionen-Förderung! TSV Hartberg erhält grünes Licht für Stadionumbau

Mit einer millionenschweren Förderzusage des Landes Steiermark sieht Fußball-Bundesligist TSV Hartberg einen wichtigen Schritt zum Lizenz-Erhalt getan

Um die Infrastruktur-Auflagen zu erfüllen, wird die Profertil Arena um rund elf Millionen Euro modernisiert, rund neun Millionen werden von Seiten des Landes getragen. Das erklärten der Verein und die Politik am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung. Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass das Land Steiermark den Bau eines Trainingszentrums für die Fußballakademie und die Frauen-Teams von Sturm Graz mit 4,8 Mio. Euro fördert.

Stadion für Hartbergs Bundesliga-Lizenz entscheidend

Hartberg habe bewiesen, dass der Verein in die Bundesliga gehört, meinte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). „Wir alle wissen, dass die Bundesliga-Lizenz entscheidend ist: Was sich Hartberg sportlich erarbeitet hat, darf nicht an der Stadioninfrastruktur scheitern!“ Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) bezeichnete die Förderung als „Weichenstellung für die Zukunft der Region“.

Das Stadion ist nicht nur Heimstätte der Profisport-Abteilung, sondern wird auch von Schulen mit Sportschwerpunkt-Klassen genutzt. Mit der Renovierung geht auch eine Attraktivierung der Sportanlage für den Schulsport einher.

Korherr: „Meilenstein geschafft“

Der Geschäftsführer und Obmann des TSV Hartberg, Erich Korherr, betonte: „Ein großes und herzliches Dankeschön an die steirische Landesregierung, allen voran Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang für diese Entscheidung und diese Unterstützung, die für uns höchste Priorität hat, damit der TSV weiterhin Bestandteil der Österreichischen Fußball-Bundesliga sein kann. Wir haben seit 6,5 Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was mit fleißiger, guter Arbeit auch mit einem kleinen Verein möglich sein kann. Wir haben uns zu einem wesentlichen, großen Wirtschaftsfaktor in der Region Oststeiermark entwickelt. Gemeinsam mit der Stadt Hartberg sind wir bereits intensiv in der Planungs- und Vorbereitungsphase des Umbaus des aktuellen Standorts, damit auch hier in Sachen Infrastruktur die Bundesliga-Tauglichkeit fristgerecht gegeben ist. Mit der Entscheidung des Landes Steiermark ist der nächste Meilenstein geschafft, der uns im Prozess entscheidend weiterbringt.“

(APA/ Red. / TSV Hartberg)

Bild: GEPA