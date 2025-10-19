„Missverständnisse wurden bereinigt“: Rodriguez nach einmonatiger Doping-Sperre zurück

Der österreichische Darts-Profi Rusty-Jake Rodriguez darf nach einer Dopingsperre wieder an nationalen und internationalen PDC-Bewerben teilnehmen.

Der im September vorläufig suspendierte Rodriguez konnte gegenüber der Darts Regulation Authority (DRA) glaubhaft nachweisen, dass die Einnahme der verbotenen Substanz nicht leistungssteigernd war und außerhalb des Wettkampfes verwendet wurde. Die DRA verhängte deshalb eine (bereits abgesessene) einmonatige Sperre.

Diese ist an die Bedingung geknüpft, dass Rodriguez ein Behandlungsprogramm absolviert. Ansonsten wird die Sperre um weitere zwei Monate verlängert. „Die Angelegenheit wurde umfassend aufgeklärt, bestehende Missverständnisse und Missstände wurden bereinigt – auch dank der fairen und konstruktiven Zusammenarbeit mit der DRA“, erklärte Rodriguez „nach intensiven Wochen“ in sozialen Netzwerken.

(APA) / Foto: GEPA