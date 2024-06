Stimmen: Für Spanien hat die EM in Deutschland absolut nach Wunsch begonnen: Der dreifache Europameister behielt am Samstag im Olympiastadion in Berlin im ersten Turnierkracher gegen Kroatien verdient mit 3:0 die Oberhand und ist damit erster Leader in der Hammergruppe B. Die Reaktionen nach dem Spiel.



Luis de la Fuente (Spanien-Teamchef): „Ich bin sehr glücklich und freue mich für jeden, der so hart daran gearbeitet hat, um auf dieses Level zu kommen. Es war eine sehr komplette Leistung, ich bin sehr zufrieden, wie wir in allen Bereichen des Platzes agiert haben. Wir sind gut gestartet, das hat uns Sicherheit gegeben. Wir haben eine ambitionierte Gruppe, die wie eine Familie ist. Wir müssen jetzt aber mit beiden Füßen am Boden bleiben.“

Zlatko Dalić (Kroatien-Teamchef): „Es ist kein guter Start, aber ich gratuliere Spanien zum Sieg. Wir haben die nötige Energie und Aggressivität vermissen lassen und haben nach einem Fehler gleich ein Gegentor kassiert. Das Bitterste ist, dass wir in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Corner einen Treffer bekommen haben. Das hätte nicht passieren dürfen, dann war die Partie entschieden. Wir haben dem Gegner zu viel Zeit und Raum gelassen und sind dafür bestraft worden.“

Alvaro Morata (Spanien-Torschütze): „Wir haben von Beginn an hohes Pressing betrieben mit einem unerbittlichen Tempo und es ist gegen ein großartiges Team gut für uns gelaufen. So müssen wir auftreten. Ich habe mir gedacht, dass wir gut drauf sind.“

Lamine Yamal (Spanien-Stürmer/jüngster EM-Spieler aller Zeiten): „Ich bin sehr glücklich über den Sieg und mein EM-Debüt. Wir sind ein sehr effizientes Team, das ist das Ergebnis von harter Arbeit in den vergangenen Monaten. Das haben wir unter Beweis gestellt. Jetzt müssen wir den Fokus auf das nächste Spiel legen.“

Luka Modrić (Kroatien-Kapitän): „Es ist nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber es ist wie es ist. Wir haben noch zwei Matches, um es besser zu machen. In der ersten Hälfte waren wir nicht wir selbst, da hat die Energie gefehlt. Wir waren auch zu weit weg von den Gegenspielern. Spanien hat uns dafür bestraft. Wir hatten auch Chancen, aber es war so ein Spiel, wo alles, was du versuchst, nicht wirklich funktioniert. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht, es war aber einfach nicht genug. Der Sieg von Spanien war verdient, das Ergebnis war nur ein bisschen zu hoch.“

(APA) / Bild: Imago