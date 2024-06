Mit Lewandowski zum Schlüsselspiel: Polen vor ÖFB-Team gewarnt

Polens Fußball-Nationalteam weiß, was am Freitag (18.00 Uhr) im Duell der noch punktelosen Teams der EM-Gruppe D auf dem Spiel steht. „Es geht um alles, wir spielen um den vollen Preis“, erklärte Routinier Bartosz Bereszynski vor dem Duell mit Österreich. Während das ÖFB-Team erst am Dienstag von seiner 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich nach Berlin zurückkehrte, gab es im polnischen Camp in Hannover weitere positive Signale von Robert Lewandowski.

Die Zeichen verdichten sich, dass Polens Kapitän im Schlüsselspiel gegen die Österreicher dabei sein kann. Den EM-Start am Sonntag gegen die Niederlande (1:2) hatte Lewandowski wegen einer Muskelverletzung verpasst. Am Dienstag absolvierte der Stürmerstar des FC Barcelona zumindest den 15-minütigen öffentlichen Teil des Trainings mit der Mannschaft – erstmals seit seiner Blessur, die er sich vor etwas mehr als einer Woche bei der EM-Generalprobe gegen die Türkei (2:1) zugezogen hatte.

Den Oberschenkel des 35-Jährigen zierte zwar noch eine Bandage. Eine MR-Untersuchung am Montag habe laut Angaben polnischer Medien aber keine strukturellen Probleme offenbart. Teamchef Michal Probierz ist guter Dinge. „Gegen Österreich zu gewinnen, ist der Schlüssel. Wir werden alles tun, um so lange wie möglich in diesem Turnier zu bleiben“, versicherte der frühere Deutschland-Legionär. Abgesehen von Lewandowski plagen ihn keine großen Verletzungssorgen mehr.

Im polnischen Lager war man drei Tage vor dem Showdown mit dem ÖFB-Team um eine entspannte Atmosphäre bemüht. Die gesamte Mannschaft nahm den Weg vom Sheraton Hannover Pelikan Hotel zum Trainingsplatz in der Akademie von Hannover 96 mit dem Rad in Angriff. Knapp zehn Minuten ging es durch den Stadtwald. Lewandowski blieb dann sogar etwas länger auf dem Platz als seine Kollegen und legte mit dem zuletzt ebenfalls angeschlagenen Hellas-Verona-Verteidiger Pawel Dawidowicz eine Extraeinheit ein, bevor er sich mit dem Rad auf den Rückweg machte.

Schlüsselspiel für Polen und ÖFB-Team

Die Rückkehr des zweimaligen Weltfußballers soll für die Polen eine Initialzündung zur rechten Zeit sein. „Das Spiel gegen Österreich ist sehr, sehr wichtig für die Tabelle“, betonte Beresynski. Dem Verlierer droht das vorzeitige Turnier-Aus. Sollten Frankreich und die Niederlande im anschließenden Schlager die Punkte teilen, wäre das EM-Achtelfinale bereits fix außer Reichweite. Beresynski: „Wir wissen, was das für ein Spiel werden wird. Österreich wird denselben Zugang haben wie wir. Auch für sie geht es um alles.“

Der Rechtsverteidiger vom italienischen Serie-A-Club Empoli warnte nach deren Auftakt gegen Frankreich, den die Polen am Montagabend gemeinsam im Teamhotel verfolgt hatten, vor den Österreichern. „Sie können sich an ihren Gegner anpassen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gegen uns genauso spielen werden wie gegen die Franzosen“, meinte Beresynski. Die Intensität im ÖFB-Spiel sei ins Auge gestochen, ebenso die fußballerische Qualität. „Sie haben vielleicht nicht die großen Namen, aber sie spielen interessant, sehr stark als Team. Wir werden dagegenhalten.“

