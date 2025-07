Mit möglicher Kaufpflicht: Bayer verleiht Kovar nach Eindhoven

Torhüter Matej Kovar (25) verlässt den deutschen Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen und schließt sich auf Leihbasis der PSV Eindhoven an. Bei „Erfüllung bestimmter Kriterien“ greift für den niederländischen Meister eine Kaufpflicht für den Tschechen. Das teilten die Rheinländer am Dienstag mit. Kovars Vertrag in Leverkusen läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

„Matej Kovar hatte als Backup von Lukas Hradecky mit vielen Einsätzen wichtige Anteile an unserem Doublesieg 2024. Sein Anspruch ist nun ein Nummer-1-Status bei einem Topklub auf Champions-League-Niveau“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. In Eindhoven wird Kovar vom früheren Leverkusener Coach Peter Bosz trainiert.

Kovar war 2023 von Manchester United nach Leverkusen gewechselt. Der Nationalkeeper wurde unter Ex-Coach Xabi Alonso vor allem in der Champions League, Europa League sowie im DFB-Pokal eingesetzt, blieb aber hinter Stammtorhüter Hradecky die Nummer zwei. Insgesamt absolvierte Kovar 32 Pflichtspiele für die Werkself.

Mit der Verpflichtung von Mark Flekken vom FC Brentford wurde der Konkurrenzkampf im Bayer-Tor zuletzt verschärft. Der 32 Jahre alte Niederländer soll als Herausforderer von Hradecky fungieren. Dritter Torwart des Teams von Alonso-Nachfolger Erik ten Hag ist Niklas Lomb (31).

(SID)/Beitragsbild: Imago