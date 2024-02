Beim Deutschen Bundesligisten Werder Bremen waren bereits einige österreichische Spieler unter Vertrag. Mit Marco Grüll kommt im Sommer ein weiterer dazu. Ein Rückblick auf alle Österreicher, die bisher für Werder aufliefen.

In Bremen trifft der 25-jährige Grüll auf die ÖFB-Legionäre Romano Schmid und Marco Friedl, die aktuell ebenfalls beim Tabellenneunten der Deutschen Bundesliga unter Vertrag stehen. Insgesamt waren es bisher 14 Österreicher, die in der Vergangenheit das Trikot von Werder überstreiften. Hier ein Überblick über die ÖFB-Legionäre in der Geschichte von Werder Bremen.

Alle Österreicher bei Werder Bremen im Überblick

(Red.) / Bild: Imago