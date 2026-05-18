Mit Svoboda & Affengruber: Wie bewerten die Sky-User den WM-Kader?

Ralf Rangnick hat den ÖFB-Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben.

Überraschend setzt der Teamchef dabei auf Venezia-Legionär Michael Svoboda sowie David Affengruber vom spanischen Erstligisten Elche CF. Damit komplettiert das Duo die Innenverteidigung rund um Kevin Danso, David Alaba und Philipp Lienhart.

Könnt ihr die Entscheidungen des Teamchefs nachvollziehen? Stimmt jetzt ab!

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