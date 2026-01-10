Der 16. Spieltag der Deutschen Bundesliga heute live auf Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart am heutigen Samstag ab 17:30 Uhr live

Streame die Deutsche Bundesliga mit Sky X live!

Am heutigen Samstagabend steht im „Tipico Topspiel der Woche“ das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart an. Die Leverkusener verabschiedeten sich mit einem Sieg in die Winterpause und kletterten auf den dritten Tabellenplatz. Stuttgart musste sich hingegen mit einem Unentschieden zufriedengeben. Wer startet mit einem Erfolg ins neue Jahr?

Zwei Absagen aufgrund von Wetterlage

Die Spiele der ÖFB-Legionäre Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Marco Friedl, Marco Grüll und Alexander Prass in der Deutschen Bundesliga fallen heute wetterbedingt aus. Die Partien zwischen St. Pauli und RB Leipzig, sowie Werder Bremen und TSG Hoffenheim (mit Trainer Christian Ilzer) fallen wegen Schneefall aus. Die Stadien in Hamburg bzw. Bremen sind am heutigen Samstag nicht bespielbar.

Christopher Trimmel und Leopold Querfeld sind allerdings für Union Berlin im Einsatz. Gemeinsam mit ihrem Team empfangen sie Mainz 05. Die Berliner möchten ihre Siegesserie auf drei Spiele ausbauen, während die Mainzer auf ihren ersten Sieg nach elf sieglosen Partien hoffen.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga heute live bei Sky Sport

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: SC Freiburg – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago