Mkhitaryan schießt Inter mit Torpremiere zum Sieg – Erfolg für Salernitana & Daniliuc

via

via Sky Sport Austria

Inter Mailand hat bei seiner Aufholjagd in der italienischen Serie A in einem spektakulären Spiel den dritten Sieg in Serie gefeiert.

Bei AC Florenz siegte Inter durch einen Treffer von Henrikh Mkhitaryan in der fünften Minute der Nachspielzeit 4:3 (2:1) und rückte mit 21 Punkten vorerst auf Platz sieben vor.

Luka Jovic hatte für die Fiorentina in der 90. Minute mit seinem zweiten Saisontor zum 3:3 ausgeglichen. Der im Sommer aus Rom gekommene Mchitarjan traf aber schließlich erstmals für Inter in der Liga – die Gäste hatten zuvor 2:0 und 3:2 geführt.

Einen Sieg feierte ebenso Salernitana mit ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc. Den Tabellenneunten gelang ein 1:0-Sieg gegen Spezia Calcio durch einen Treffer von Pasquale Mazzocchi (48.).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID).

Beitragsbild: Imago.