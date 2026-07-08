MLS-Kicker wechselt offenbar ins Salzburger Unterhaus

Dem FC Pinzgau Saalfelden ist offenbar ein Transfer-Coup gelungen. Laut den Salzburger Nachrichten wechselt ein Routinier mit über 100 Spielen in der Major League Soccer zum Regionalligisten.

Dabei ist Andrew Brody in Salzburg kein Unbekannter. Für den 31-Jährigen ist es eine Rückkehr nach Saalfelden, da er bereits 2019 bei den Pinzgauern aktiv war. Nun soll der erfahrene Defensivspieler nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Platzes eine wichtige Rolle einnehmen.

Brody absolvierte 124 Spiele in der MLS

Nach seiner Rückkehr in die USA im Sommer 2020 legte Brody eine eindrucksvolle Laufbahn hin. Für Real Salt Lake City und Sporting Kansas City bestritt der Rechtsverteidiger insgesamt 124 Partien in der MLS.

Beim FC Pinzgau Saalfelden freut man sich auf die Rückkehr des US-Amerikaners. „Andrew kennt unseren Verein und unsere Philosophie. Seine Rückkehr ist für uns ein wichtiger Schritt – sportlich ebenso wie für die Weiterentwicklung unserer Nachwuchsarbeit. Er wird auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen“, meint der Vorstand der Pinzgauer gegenüber den Salzburger Nachrichten.

Neben seiner Tätigkeit als Spieler soll Brody auch als Trainer und Scout in den Verein eingebunden werden.