MLS-Wechsel? Griezmann „in Gesprächen“ mit Orlando

Der französische Fußballstar Antoine Griezmann könnte die nächste Attraktion der Major League Soccer (MLS) werden.

Der Weltmeister von 2018 befindet sich „in Gesprächen“ mit Orlando City, wie eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, noch sei aber nichts entschieden. Auch The Athletic berichtete über den möglichen Wechsel des Stürmers von Atlético Madrid in die USA mitten in der Saison.

Das Transferfenster in der MLS schließt erst am 26. März. Orlando besitzt laut Medienberichten die „Entdeckungsrechte“ an Griezmann, die der Franchise aus Florida einen Vorrang bei dem Transfer einräumen. Der ehemalige Vize-Kapitän der französischen Nationalmannschaft (137 Länderspiele, 44 Tore) gilt als großer Fan des US-Sports und machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, irgendwann in der MLS spielen zu wollen.

Auch wenn der 34-Jährige bei Atlético nicht mehr unumstrittener Stammspieler ist und zumeist als Joker von der Bank kommt, hat Griezmann in dieser Saison bereits zwölf Tore in 35 Pflichtspielen erzielt. Der Rekordtorschütze (210 Tore) des Hauptstadtklubs hatte seinen Vertrag im vergangenen Juni bis 2027 verlängert.

