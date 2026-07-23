Modric bleibt ein weiteres Jahr bei Milan

Der kroatische Fußballnationalspieler Luka Modric wird auch in der kommenden Saison für den AC Milan auflaufen. Wie der italienische Traditionsklub am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt gab, unterzeichnete der 40-jährige Mittelfeldstratege einen Einjahresvertrag beim Tabellenfünften der vergangenen Serie-A-Saison.

„Seit seiner Ankunft hat Luka als Schlüsselfigur im Mittelfeld der Rossoneri seine Erfahrung und Qualität mit Demut und großer Leidenschaft in den Dienst der Mannschaft gestellt – auf und neben dem Platz“, hieß es in der Mitteilung.

Modrić war im vergangenen Sommer von Real Madrid, mit denen er sechsmal die Champions League gewinnen konnte, zum AC Milan gewechselt. In seiner Debütsaison kam er 37 Mal für die Rossoneri zum Einsatz. Dabei gelangen dem FIFA-Weltfußballer von 2018 zwei Treffer und drei Vorlagen.

Bei der Weltmeisterschaft führte er die kroatische Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld, schied jedoch bereits im Sechzehntelfinale gegen Portugal (1:2) aus.