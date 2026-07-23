Späte Entscheidung: Rapid-Arbeitssieg in Andorra

Der SK Rapid ist mit einem glanzlosen Sieg in die neue Saison gestartet.

Die Hütteldorfer gewannen das Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der Conference League am Donnerstag beim FC Santa Coloma 3:1 (0:0). Serge-Philippe Raux-Yao (50.), Yusuf Demir (56.) und Moulaye Haidara (89.) schossen die Grün-Weißen in Andorra la Vella zum Erfolg. Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in Wien. Zuvor ist Rapid am Sonntag im ÖFB-Cup beim SV Wienerberg gefordert.

Neuzugang Adamsen auf der Zehn

Bei den Hütteldorfern stand im ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit mit Tommi Adamsen auf der Zehner-Position ein Neuzugang in der Startelf. Ansonsten setzte Johannes Hoff Thorup großteils auf seine Stammkräfte der Vorsaison. Nenad Cvetkovic und Raux-Yao bildeten das Innenverteidiger-Duo, Kapitän Matthias Seidl und der umworbene Romeo Amane agierten im Mittelfeld, Ercan Kara in der Spitze.

Vor rund 350 mitgereisten grün-weißen Fans übernahm Rapid von Beginn weg das Kommando. Der Ball zirkulierte auf ungewohntem Geläuf – im Estadi Nacional wird auf Kunstrasen gespielt – zwar gekonnt durch die eigenen Reihen, im letzten Drittel fehlte jedoch die nötige Genauigkeit. Oftmals brachte sich Rapid in gute Positionen, der finale Pass wollte nicht gelingen. So dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Adamsen mit einem Distanzschuss erstmals für Gefahr sorgte.

Drei Tore binnen sechs Minuten

Santa Coloma, in der Vorsaison Vierter in Andorras Liga, konzentrierte sich hauptsächlich auf die Defensive. Adria Arjona verbuchte nach einem Eckball die einzige Gelegenheit des Gastgebers in Hälfte eins (24.). Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. Raux-Yao verlängerte einen Corner von Demir per Kopf zur Führung Rapids ins lange Eck. Doch diese währte nicht lange. Arjona schickte Pedra Munoz auf die Reise, der Rechtsaußen blieb im Eins-gegen-eins mit Niklas Hedl eiskalt (54.).

Doch auch Rapid verdaute den Schock rasch. Wiederum nur zwei Minuten später brachte Demir die Grün-Weißen nach einem Doppelpass mit Seidl erneut in Front. Rapids Defensive präsentierte sich in der Folge nicht immer sattelfest, Santa Coloma konnte daraus allerdings keinen Profit schlagen. Seidl traf kurz vor Beginn der Rapid-Viertelstunde nur die Querlatte (74.). Der eingewechselte Haidara erzielte aus kurzer Distanz den wichtigen dritten Treffer (89.).

Damit verschaffte sich Rapid eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Im Falle eines Aufstiegs würde Paide Linnameeskond aus Estland oder der FK Zira aus Aserbaidschan warten. Das Hinspiel gewannen die Esten zuhause 1:0.